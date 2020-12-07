Об этом говорится в официальном заявлении.
“Впервые ЕС вооружает себя рамочным механизмом, который позволит преследовать лиц, компании и органы власти, в том числе государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями и злоупотреблениями правами человека во всем мире, независимо от того, где они произошли”, – говорится в сообщении.
Санкции будут предусматривать запрет на въезд и замораживание активов. Также в ЕС запретят предоставлять финансовые услуги тем, кто попал под санкции.
Ограничения будут применять за такие правонарушения:
- геноцид;
- преступления против человечества и другие серьезные нарушения;
- ущемление прав человека (пытки, рабство, внесудебные убийства, произвольные аресты или лишение свободы).
Списки санкций будут обновляться на основе предложений стран-членов ЕС или высокого представителя Евросоюза.
- Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН 13 октября переизбрала Украину в Совет ООН по правам человека (СПЧ) с мандатом на 2021-2023 годы.