Совет Европейского союза принял решение и регламент начала глобального режима санкций за нарушение прав человека.

Об этом говорится в официальном заявлении.

“Впервые ЕС вооружает себя рамочным механизмом, который позволит преследовать лиц, компании и органы власти, в том числе государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями и злоупотреблениями правами человека во всем мире, независимо от того, где они произошли”, – говорится в сообщении.

Санкции будут предусматривать запрет на въезд и замораживание активов. Также в ЕС запретят предоставлять финансовые услуги тем, кто попал под санкции.

Ограничения будут применять за такие правонарушения:

геноцид;

преступления против человечества и другие серьезные нарушения;

ущемление прав человека (пытки, рабство, внесудебные убийства, произвольные аресты или лишение свободы).

Списки санкций будут обновляться на основе предложений стран-членов ЕС или высокого представителя Евросоюза.