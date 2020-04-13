Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 3132 "О внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, соответствующее решение поддержали 244 депутатов.

Документом предлагается концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования путем внесения изменений в закон “Об Антимонопольном комитете Украины”, “О государственной службе” и “О предотвращении коррупции”.

Законопроектом предусматривается дополнить закон о АМКУ новой статьей, которая отдельно определяет полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере государственных закупок.

Для этого в ведомстве предлагается создать Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок в составе трех уполномоченных. Их будут назначать в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ. При этом их количество может быть увеличено Президентом Украины по представлению Премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы Антимонопольного комитета Украины.

Проект закона также предусматривает увольнение главы АМКУ, если он совершил преступление и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Так, глава Антимонопольного комитета имеет право заявить о своей отставке Президенту Украины.

При этом, прекращение полномочий главы Комитета не влечет за собой сложение полномочий государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины и уполномоченными по рассмотрению жалоб.