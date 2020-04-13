Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, соответствующее решение поддержали 244 депутатов.
Документом предлагается концептуально пересмотреть механизм работы АМКУ как органа обжалования путем внесения изменений в закон “Об Антимонопольном комитете Украины”, “О государственной службе” и “О предотвращении коррупции”.
Законопроектом предусматривается дополнить закон о АМКУ новой статьей, которая отдельно определяет полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере государственных закупок.
Для этого в ведомстве предлагается создать Комиссию по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок в составе трех уполномоченных. Их будут назначать в порядке, предусмотренном для назначения государственных уполномоченных АМКУ. При этом их количество может быть увеличено Президентом Украины по представлению Премьер-министра, которое вносится на основании предложений главы Антимонопольного комитета Украины.
Проект закона также предусматривает увольнение главы АМКУ, если он совершил преступление и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Так, глава Антимонопольного комитета имеет право заявить о своей отставке Президенту Украины.
При этом, прекращение полномочий главы Комитета не влечет за собой сложение полномочий государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины и уполномоченными по рассмотрению жалоб.
- В Кабинете министров Украины закупили сувенирной продукции на сумму в почти 200 тысяч гривен.