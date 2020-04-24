Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым планируется возобновить госнадзор за деятельностью в сфере использования ядерной энергии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2372 проголосовали 295 народных депутатов.

“Этот законопроект направлен на избежание ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии согласно цели такого регулирования – обеспечения ядерной и радиационной безопасности в стране”, – говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен на восстановление государственного надзора за деятельностью субъектов хозяйствования в сфере использования ядерной энергии (в частности, контроля за соблюдением лицензиатами требований лицензионных условий).

Документом предлагается внести изменения в законы “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” и “О лицензировании видов хозяйственной деятельности”.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие возобновит порядок осуществления государственного надзора и разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии, что будет соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Украиной.