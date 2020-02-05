Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о национальной инвентаризации лесов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2379 проголосовали 374 народных избранника: 233 – от “Слуги народа”, 32 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 23 – от “Европейской Солидарности”, 19 – от “Батькивщины”, 17 – от группы “За будущее”, 17 – от “Голоса”, 17 – от группы “Доверие”, 16 внефракционных.

Целью законопроекта является внедрение в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Согласно пояснительной записке, в Украине государственный учет лесов был проведен в 1996 и 2011 годах. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра не позволяет получить статистически достоверные показатели.

Согласно законопроекту, порядок проведения национальной инвентаризации лесов будет утверждаться Кабинетом Министров.

Лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, имеют право во время обследований находиться на земельных участках всех форм собственности.

Инвентаризация будет осуществляться за счет средств государственного бюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно.