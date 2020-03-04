Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект №3015 “О внесении изменений в раздел VI “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О национальной безопасности Украины” относительно вступления в силу положений касательно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)” поддержали 292 народных депутатов.

Документ предусматривает осуществление ВСУ мероприятий, направленных на трансформацию органов военного управления всех уровней. В частности, речь идет о введении отдельных должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ, но не с 1 января 2021 года, как то было предусмотрено принятым в 2018 году законом “О национальной безопасности Украины”, а уже 27 марта текущего года.

Предусматривается, что после разделения начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Сейчас должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак.