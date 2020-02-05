Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2466 в первом чтении поддержали 300 нардепов, во втором – 278.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Альянсе.

Задачами документа являются:

• приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствии с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО (путем внесения изменений в законодательные и другие нормативно-правовые акты по вопросам, которые регулируются Строевым уставом ВСУ);

• определение полномочий Министерства обороны устанавливать порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра и так далее; определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием.

Кабинет Министров до 1 марта 2020 года должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законопроектом.

Закон вступит в силу с 1 марта этого года.