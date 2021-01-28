Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3087-д проголосовали 242 народных депутата: 201 – от “Слуги народа”, 16 – от “Голоса”, 3 – от группы “За майбутне”, 17 – от группы “Довира”, 5 внефракционных.

Остальные фракции не дали за документ ни одного голоса.

Документ предусматривает создание Бюро экономической безопасности как государственного правоохранительного органа, на который возлагаются задачи по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности (то есть в сфере экономики). Бюро будет создано вместо налоговой милиции.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан “с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создания Бюро экономической безопасности”.

Сейчас правоохранительную функцию в сфере экономических нарушений бизнеса выполняют налоговая милиция, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

Законопроектом же предлагается создать единый орган, который будет бороться с экономическими преступлениями. СБУ и Национальная полиция больше не будут заниматься такими правонарушениями.

Ключевые положения законопроекта заключаются в следующем:

• Деятельность Бюро экономической безопасности Украины направляется и координируется Кабинетом Министров.

• Директора Бюро будет назначать Кабмин по представлению премьер-министра и по результатам открытого конкурса. Срок пребывания в должности – 5 лет (не более двух сроков подряд).

• Кандидатуру директора будет отбирать конкурсная комиссия. В нее войдут: три человека от Совета национальной безопасности и обороны; три человека от Верховной Рады; три человека от Кабинета Министров.

• В состав центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будут входить до 4000 человек. Работники информационно-аналитического подразделения будут детективами, но не будут наделяться полномочиями применять полицейские меры.

• При Бюро экономической безопасности создадут Совет общественного контроля, который будет следить за его деятельностью. В частности, Совет будет рассматривать отчет директора Бюро и предоставлять свое заключение.

Основными задачами Бюро экономической безопасности Украины являются:

• выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

• оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

• обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

• выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

• составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики и прочее.

При создании Бюро предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Офису генпрокурора. Когда в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников – производства перейдут к нему.

Стоит отметить, что на нужды Бюро в госбюджете на 2021 год предусмотрено 587 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, принятие законопроекта “является частью международных обязательств Украины”. В частности, это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Меморандумом о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС).