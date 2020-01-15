Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (по поводу программной политики и территории распространения).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документом предлагаются изменения в закон “О системе иновещания Украины”, которые предусматривают запуск эфирного вещания государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Предусматривается, что мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями есть, например, Беларусь и Молдова).

“Программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и неотложности использования того или иного языка для достижения цели деятельности МПИУ”, – сказано в тексте законопроекта.

Ранее министр культуры Владимир Бородянский сообщал, что канал для вещания на временно оккупированные территории заложен в бюджете и ведутся переговоры с украинскими телевизионными каналами о трансляции контента.