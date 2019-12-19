Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 0978 проголосовали 330 народных избранников (223 – от “Слуги народа”, 26 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 21 – от “Европейской Солидарности”, 10 – от “Батькивщины”, 11 – от группы “За будущее”, 18 – от “Голоса”, 12 – от группы “Доверие”, 9 внефракционных).

Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов и предлагал переход к партийным открытым спискам. Однако Владимир Зеленский ветировал документ.

Обновленный Избирательный кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.

Избирательный кодекс предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Украинцы получат возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке той или иной политсилы. Принять участие в распределении депутатских мандатов смогут партии, которые преодолеют барьер в 5 %.

Депутатом может быть избран гражданин Украины, который достиг на день выборов 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение пяти последних перед днем выборов лет.

Кандидат считается таким, который проживает в Украине, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней.

Также прописана норма, что гражданин Украины не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом, если он имеет судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Согласно новому Избирательному кодексу, парламентские выборы будут проводить в едином общегосударственном многомандатном округе. Голосовать будут в 27 избирательных регионах, которые в основном совпадают с областями. В Днепропетровской области и Киеве предусмотрено создание по два избирательных округа. Херсонская область и Автономная Республика Крым объединены в один избирательный регион.

На некоторых территориях голосование может не проводиться – в частности, из-за временной оккупации. Избиратели из соответствующих регионов смогут принять участие в голосовании, сменив место голосования.

Право выдвигать кандидатов предоставлено политическим партиям. Возможность самовыдвижения не предусмотрена. Выдвинуть можно будет как члена партии, так и беспартийного. В региональные списки не войдут только девять человек из общегосударственного списка (они автоматически пройдут в ВР вместе с партией). Изначально предполагалось, что автоматически будет проходить только первый номер из списка. В “Слуге народа” назвали это “компромиссным решением”. Партии смогут сформировать общегосударственный список из 450 кандидатов, а также распределят фамилии кандидатов на региональные списки для каждого из 27 избирательных регионов. В избирательном бюллетене будет список и номера всех партий с пустым квадратом напротив. Также там будет выделено место, где можно будет указать номер конкретного кандидата от избранной партии, за которого хочет отдать голос избиратель.

При формировании общегосударственного и региональных избирательных списков партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке (местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола).

Что касается президентских выборов, то партия может выдвинуть только одного кандидата на пост президента Украины. Лицо может быть выдвинуто кандидатом только одной партией. Это может быть как член партии, так и беспартийный. Выдвижение кандидата на пост президента Украины партией осуществляется на съезде (собрании, конференции) в соответствии с уставом этой партии.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИК отменять регистрацию кандидатов в президенты и депутаты Верховной Рады, если они вводят избирателей в заблуждение.

Новшества в правилах агитации

В новой редакции кодекса нардепы решили отнести к агитации обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений (в предыдущей редакции к агитации относили “политическую рекламу, выступления, интервью, очерки, другие публикации и аудиовизуальные произведения).

Также к агитации отнесено: размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы; проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач, проведение других публичных мероприятий при поддержке кандидата, партии (организации партии) – субъекта избирательного процесса (ранее вышеперечисленное к агитации не относилось).

Правила для СМИ

В кодексе решили прописать, что информационные агентства и СМИ могут распространять сообщения о ходе избирательного процесса, событиях, связанных с выборами, “основываясь на принципах достоверности, полноты и точности, объективности информации и ее беспристрастного представления”.

СМИ не могут допускать замалчивания общественно необходимой информации, а также обязаны распространять информацию о выборах “в соответствии с фактами, не допуская искажения”.

Надзор за соблюдением этих требований будет осуществлять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.