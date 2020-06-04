Верховная Рада поддержала сегодня во втором чтении и в целом законопроект об установлении нового таможенного тарифа Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3228 проголосовали во втором чтении 290 народных избранников.

Таможенный тариф Украины – это перечень ставок ввозной пошлины, которая взимается с товаров, что ввозятся на таможенную территорию нашей страны. Он устанавливается на основе товарной номенклатуры Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Изменение таможенного тарифа связано с необходимостью привести товарную номенклатуру в соответствие с требованиями Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года. Последняя используется в большинстве стран мира, в частности в странах Европейского сообщества, при установлении таможенных тарифов.

До этого в основе таможенного тарифа Украины лежал устаревший стандарт 2012 года (тогда как большинство стран мира используют новый). Это, в частности, спровоцировало возникновение отличий в товарных кодах Украины и других стран при таможенном оформлении товаров; невозможность сопоставления таможенной статистики.

Законопроект меняет классификацию, описание, дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров. При этом ставки ввозной пошлины на товары остаются неизменными.

Как объяснили в украинском Министерстве финансов, законопроект “направлен на устранение разногласий в товарных кодах страны-экспортера и Украины, что будет способствовать упрощению и ускорению таможенных процедур при таможенном оформлении импортируемых товаров”.