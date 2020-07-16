Рада назначила главой АМКУ Ольгу Пищанскую: что о ней известно

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 255 депутатов.

“За моими плечами есть опыт работы в мощном промышленном производстве, собственный бизнес, почти десять месяцев я работаю в должности первого заместителя главы АМКУ, поэтому я понимаю вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед АМКУ, как конкурентным ведомством. Основными приоритетами конкурентной политики на ближайшее будущее ставлю борьбу со злоупотреблениями существующих монополий и картелей, использование инструментов понижение барьеров входа на рынки, прекращения антиконкурентных действий органов власти усиление институциональной способности комитета и реформы органа обжалования в сфере публичных закупок”, – заявила Пищанская.

Биография

Ольга Пищанская родилась 16 ноября 1975 года. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 2010 года Пищанская является сертифицированным проектным менеджером AFM.

Карьера

С июля 1997 года по апрель 1999 года новая руководительница АМКУ работала инженером оператором персонального компьютера МЧП “Техпроцесс”. С мая 1999 года по март 2004 года она была инженером проектно-конструкторского бюро, далее – инженером I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината “Криворожсталь”.

С марта 2004 года по декабрь 2015 года Пищанская работала на ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” в различных структурных подразделениях на должностях: начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С января по апрель 2016 года она была начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО “Метинвест Холдинг”. С декабря 2016 по август 2019 – директором ООО “Закупочные решения”. С ноября 2017 по август 2019 – коммерческий директор ООО “СТЭМ Инжиниринг”.

В АМКУ Пищанская пришла 2 сентября 2019 года.

Связи

Стоит отметить, что Ольга Пищанская является сестрой Светланы Пищанской, на которую, по данным недавнего расследования журналистов, президент Владимир Зеленский переписал свое имущество в Италии. Светлана Пищанская – жительница Кривого Рога, спонсор партии “Слуга народа”.