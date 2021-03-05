Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым продлеваются конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4248-1 проголосовали 244 народных депутата.

Так, 1 января 2021 года истек срок установки субъектами хозяйствования, осуществляющими распределение природного газа, счетчиков для населения.

Речь идет об установлении счетчиков гражданам, проживающим в квартирах или частных домах, в которых газ используется только для приготовления пищи.

Поддержанный законопроект продлевает срок установления газовых счетчиков еще на два года – до 1 января 2023 года.

Счетчики должны устанавливать за свой счет операторы газораспределительных сетей (облгазы).

Контроль за обеспечением установления счетчиков газа будет осуществлять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кабинет Министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона должен утвердить порядок компенсации понесенных бытовыми потребителями расходов, если они устанавливали индивидуальные счетчики газа за свой счет.

Стоит отметить, что закон “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).