Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

Об этом сообщается на официальном сайте Парламента.

Законопроект упрощает регистрацию общественных объединений лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, внесение изменений в символику организаций, а также изменений данных о физическом лице-предпринимателе, который является лицом с инвалидностью.

При этом в законопроекте также предлагается добавить положения о праве государственных регистраторов получить вознаграждение за счет тех средств, которые были получены за взыскание административных сборов. Вознаграждение предлагается установить в размерах не менее 10 процентов от конкретного сбора.

Уточняется, что за принятие законопроекта за основу проголосовали 277 народных депутатов.