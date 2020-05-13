Об этом сообщается на официальном сайте Парламента.
Законопроект упрощает регистрацию общественных объединений лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, внесение изменений в символику организаций, а также изменений данных о физическом лице-предпринимателе, который является лицом с инвалидностью.
При этом в законопроекте также предлагается добавить положения о праве государственных регистраторов получить вознаграждение за счет тех средств, которые были получены за взыскание административных сборов. Вознаграждение предлагается установить в размерах не менее 10 процентов от конкретного сбора.
Уточняется, что за принятие законопроекта за основу проголосовали 277 народных депутатов.
- Верховная Рада приняла за основу законопроект №3354 “О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты”.