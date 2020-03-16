Об этом на согласительного совете заявил глава Рады Дмитрий Разумков.
“В ближайшее время нам надо будет провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором надо будет рассмотреть законопроект…, который поможет разным ветвям власти реагировать на проблемы с коронавирусом”, – сказал Разумков.
По его словам, сейчас будет меняться график работы Парламента – поменяется очередность пленарных и комитетских недель. “И до 3 апреля мы переходим в режим работы в комитетах”, – отметил Разумков.
Дата внеочередного заседания еще обсуждается. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила провести его утром во вторник, 16 марта.
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ в связи с карантином – в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или одной съемочной группы от телеканала.