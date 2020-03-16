Верховная Рада в ближайшее время должна собраться на внеочередное заседание, где нардепы рассмотрят законопроект, связанный с вопросами борьбы с коронавирусом.

Об этом на согласительного совете заявил глава Рады Дмитрий Разумков.

“В ближайшее время нам надо будет провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором надо будет рассмотреть законопроект…, который поможет разным ветвям власти реагировать на проблемы с коронавирусом”, – сказал Разумков.

По его словам, сейчас будет меняться график работы Парламента – поменяется очередность пленарных и комитетских недель. “И до 3 апреля мы переходим в режим работы в комитетах”, – отметил Разумков.

Дата внеочередного заседания еще обсуждается. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила провести его утром во вторник, 16 марта.

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