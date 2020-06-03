Верховная Рада на сегодняшнем заседании ратифицировала Соглашение между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 0037 проголосовал 271 нардеп: 210 – от “Слуги народа”, 23 – от ОПЗЖ, 12 – от ВО “Батькивщина”, 6 – от группы “За майбутне”, 8 – от группы “Довира”, 12 внефракционных.

Реадмиссия — это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другой страны.

“Реализация Соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые процедуры для возвращения граждан Республики Беларусь в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории Республики Беларусь, назад в эту страну”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Ожидается, что реализация законопроекта позволит уменьшить количество незаконных мигрантов, прибывших в Украину с территории Беларуси, что “позволит уменьшить количество правонарушений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства”.

Кроме того, документ создаст механизм для возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на территории Украины.

Законопроект принимали без обсуждения. Против такого формата голосования выступила фракция “Голоса”.

Так, нардеп Соломия Бобровская отметила, что в Украину из Беларуси преимущественно приезжают “активисты или политические оппозиционеры, которые ищут возможность здесь жить и работать”, и этот вопрос является “политически чувствительным” (а поэтому не может приниматься без детального обсуждения).

В итоге фракция “Голоса” не голосовала за законопроект.