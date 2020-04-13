Верховная Рада разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За законопроект №3320, который предусматривает внесение изменений в закон “О защите населения от инфекционных болезней”, проголосовали 332 нардепа.

На период действия карантина с целью борьбы с эпидемией разрешается обработка персональных данных без согласия лица. Эти данные включают информацию о состоянии здоровья пациента, места госпитализации или самоизоляции, ФИО, даты рождения, места проживания и работы.

Через 30 дней после завершения карантина данные подлежат обезличиванию или уничтожению.

Этот законопроект также прописывает термины “самоизоляция” (пребывание лица в определенном им месте на основе личного обязательства) и “обсервация” (пребывание лица в специализированном учреждении для обследования и медицинского надзора).

Лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны здоровья.

На период пребывания в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и в порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания.

Также установлена возможность оперативно переоборудовать помещения под инфекционные больницы и привлекать медицинских сотрудников для предоставления медицинской помощи больным коронавирусом на контрактной основе.