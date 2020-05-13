Верховная Рада поддержала проект №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Уточняется, что данным постановлением парламент рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны продлить сроки применения санкций против российских социальных сетей.

За данный документ проголосовали 248 народных депутатов.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.