Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Уточняется, что данным постановлением парламент рекомендовал Совету национальной безопасности и обороны продлить сроки применения санкций против российских социальных сетей.
За данный документ проголосовали 248 народных депутатов.
Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.
Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.
- В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине. В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.