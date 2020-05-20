Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.
Законом предполагается увеличить нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок, предоставить право каждому депутату определять по одной отклоненной Комитетом правке к каждой статье принятой в первом чтении проекта, настаивать на их голосовании с ограничением общего времени на их обоснование до 5 минут.
Проектом закона также предлагается установить ограниченный срок действия этой процедуры в течение установленного правительством карантина из-за коронавируса и в течение 30 дней со дня его отмены.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменения в регламент парламента, которые должны ускорить принятие “антиколомойского” закона.