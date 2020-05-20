Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении, которым предлагается усовершенствовать рассмотрение по особой процедуре законопроектов с большим количеством правок.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.

Законом предполагается увеличить нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок, предоставить право каждому депутату определять по одной отклоненной Комитетом правке к каждой статье принятой в первом чтении проекта, настаивать на их голосовании с ограничением общего времени на их обоснование до 5 минут.

Проектом закона также предлагается установить ограниченный срок действия этой процедуры в течение установленного правительством карантина из-за коронавируса и в течение 30 дней со дня его отмены.