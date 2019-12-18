Верховная Рада Украины поддержала за основу проект изменений в Налоговый кодекс, которым планируется разграничить полномочия Налоговой и Таможенной служб.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 2419 поддержал 341 народный избранник.

“Проект закона разработан с целью реализации концепции одного юридического лица для системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную налоговую и государственную таможенную политику и направлен на разграничение функций Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины”, – отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается внести такие изменения в Налоговый кодекс Украины:

• к контролирующим органам относятся центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную таможенную политику и их территориальные органы (устанавливается четкое разграничение их функций и полномочий);

• закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений территориальных органов Государственной налоговой службы Украины;

• порядок информационного обмена между Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой будет утверждаться Министерством финансов Украины;

• определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНСУ и Гостаможслужбы и их территориальных органов.