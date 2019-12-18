Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Законопроект № 2419 поддержал 341 народный избранник.
“Проект закона разработан с целью реализации концепции одного юридического лица для системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную налоговую и государственную таможенную политику и направлен на разграничение функций Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины”, – отмечается в пояснительной записке к документу.
Законопроектом предлагается внести такие изменения в Налоговый кодекс Украины:
• к контролирующим органам относятся центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную таможенную политику и их территориальные органы (устанавливается четкое разграничение их функций и полномочий);
• закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений территориальных органов Государственной налоговой службы Украины;
• порядок информационного обмена между Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой будет утверждаться Министерством финансов Украины;
• определены особенности оплаты труда и прохождения службы государственными служащими ГНСУ и Гостаможслужбы и их территориальных органов.
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