Верховная Рада Украины поддержала сегодня за основу законопроект о внутреннем водном транспорте, который будет способствовать реформе речных перевозок.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 1182-1-д проголосовали в первом чтении 243 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на “развитие береговой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечение инвестиций, переориентацию грузопотоков на экологический и экономический речной транспорт”.

Что предусматривает законопроект:

• Появляются конкретные стимулы для переориентации грузопотоков с автомобильных дорог и железной дороги на внутренний водный транспорт.

• Законодательно регулируется использование речных водных путей и их береговых полос, различных видов судов и водных мотоциклов.

• Внутренние водные пути интегрируются в логистическую схему, которая позволит Украине усилить свои позиции в транспортной системе стран-членов ЕС.

• Создается Государственный фонд развития внутренних водных путей, который необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, законопроект “дает старт реформе речных перевозок, превращая Днепр в мощную транспортную артерию и вводя эффективную речную логистику”.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятие документа в целом “позволит увеличить поток грузов до 30 млн тонн в год”. Кроме того, внедрение эффективной речной логистики позволит перевозить крупногабаритные партии грузов, “экономя миллионы средств на ремонты автодорог, страдающих и разрушающихся от грузовиков”.

“1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет”, – отметил Криклий.

В министерстве уточнили, что принятие законопроекта в целом позволит:

• стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места для людей;

• либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, стимулировать международную торговлю;

• развивать водный путь между Украиной и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 млн тонн грузов в год на Днепре;

• провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

• упростить административные процедуры при регистрации судов и выдаче квалификационных документов;

• имплементировать европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.