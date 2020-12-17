Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, вначале нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов: о штрафах для бизнеса за отсутствие защитных масок у посетителей; о снижении НДС для аграриев; об “инвестиционных нянях”; о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (с поправкой о снижении акциза на системы для нагревания табака).

После этого в повестке дня стоят вопросы назначения троих министров:

• бывшего ТОП-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики;

• главы Госгеокадастра Романа Лещенко на должность главы Минагрополитики (министерство планируют восстановить в следующем году);

• вр. и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назначить на постоянной основе.

Кроме того, в повестке дня есть законопроекты: о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций; о третейских судах и другие.