Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 4498 проголосовал 251 нардеп.

Стоит отметить, что Бессараб сам подал в ВР заявление об увольнении.

“Принять отставку Бессараба Сергея Борисовича с должности министра по делам ветеранов Украины”, – говорится в тексте постановления ВР.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

Стоит отметить, что сам Бессараб на заседании Рады не присутствовал и отчет о проделанной работе не представлял, что вызвало критику ряда нардепов.

Как сообщила, выступая с трибуны ВР, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, Бессараб подал в отставку по собственному желанию “в связи с состоянием здоровья”.

Бессараб был назначен министром по делам ветеранов 4 марта 2020 года.

В 2012-2014 годах он был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. С 2015 года Бессараб занимал пост командующего АТО, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что Рада сегодня не рассматривала вопрос отставки министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

“Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение необходимых процедур. Поэтому есть предложение сегодня снять его с повестки дня”, – заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.