Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 4498 проголосовал 251 нардеп.

Стоит отметить, что Бессараб сам подал в ВР заявление об увольнении.

“Принять отставку Бессараба Сергея Борисовича с должности министра по делам ветеранов Украины”, – говорится в тексте постановления ВР.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

Стоит отметить, что сам Бессараб на заседании Рады не присутствовал и отчет о проделанной работе не представлял, что вызвало критику ряда нардепов.

Как сообщила, выступая с трибуны ВР, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, Бессараб подал в отставку по собственному желанию “в связи с состоянием здоровья”.

Бессараб был назначен министром по делам ветеранов 4 марта 2020 года.

В 2012-2014 годах он был первым заместителем командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. С 2015 года Бессараб занимал пост командующего АТО, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Верховна Рада 16 грудня

Стоит отметить, что Рада сегодня не рассматривала вопрос отставки министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

“Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение необходимых процедур. Поэтому есть предложение сегодня снять его с повестки дня”, – заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

 