Верховная рада приняла изменения в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства.

Принятый закон об изменениях находится на официальном сайте парламента под номером 3194.

Изменения вносятся в 340-ю и 359-ю статьи Таможенного кодекса, устанавливающие, какие официальные должности, члены их семей, которые находятся вместе с ними, и их багаж освобождаются от досмотра на границе

Также изменения затрагивают 456-ю и 457-ю статьи кодекса, устанавливающие, что порядок проведения контролируемой поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также перемещение товаров под внегласным контролем осуществляется по утверждению с определенными ведомствами.

Принятые изменения заключаются в технической замене слов “Верховный Суд Украины”, “Генеральный прокурор Украины” и “Генеральная прокуратура Украины” словами “Верховный Суд”, “Генеральный прокурор” и “Офис Генерального прокурора” соответственно.

Таким образом изменения к законопроекту устанавливают, что судьи Верховного суда, Генеральный прокурор, члены их семей, которые находятся вместе с ними, и их багаж, освобождаются от досмотра на границе, а порядок поставки наркотических веществ должен осуществляться по утверждению с Офисом генерального прокурора.