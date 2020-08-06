Верховная рада может провести внеочередную сессию в конце августа, на которой рассмотрит внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.

Об этом на брифинге заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает “РБК-Украина”.

Ковалив сообщила, что парламенту предложат изменения в госбюджет, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.

Сообщается, что основным источником для финансирования повышения минимальных зарплат стала экономия на обслуживании государственного долга.

На прошлой неделе Кабинет министров одобрил макроэкономический прогноз на 2021 год. Он предусматривает повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа – до 6 000 и 6 500 гривен до конца 2021 года.

“Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент. И мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого закона… Будет созвана, ожидаем, в конце августа”, – сказала она.