Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти”, – отметил Глава государств.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко сделали соответствующие расчеты относительно возможного повышения.

27 июня Денис Шмыгаль представил предварительный график, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

Так, с 1 сентября 2020 года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

“Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности”, – подчеркнул Президент.

Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.