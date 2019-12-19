Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ проголосовали 265 нардепов.
Проектом предлагается уменьшение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, что конечной целью, направленное на осуществление такой деятельности в законодательно-определенном кругу.
Законопроектом предлагается уменьшить с 25,0 до 15,0% ставку рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых – янтаря.
Соответствующее изменение предлагается внести в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса.
- Ранее Кабинет Министров утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца, который должен комплексно криминализировать нелегальный вывоз ископаемого из Украины.