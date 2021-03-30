Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о повышении штрафов за нарушения пожарной безопасности. Он, среди прочего, предусматривает ужесточение наказания за ложный вызов пожарных, полиции и "скорой помощи".

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона №4157 об усилении уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности проголосовали 300 нардепов.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях – повысить штрафы:

1. За заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предлагается штрафовать на сумму от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн). Сейчас штрафы составляют от 51 до 119 грн.

2. Усиливается ответственность за невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по контролю в сфере техногенной и пожарной безопасности. Предусмотрены штрафы:

• для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн);

• за то же деяние, совершенное повторно в течение года – штраф для должностных лиц и ФЛП составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3400 – 5100 грн). Сейчас штрафы для граждан составляют от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц – от 34 до 170 гривен.

Вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, повлекшее аварию. Соответствующие изменения вносятся в статью 270 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. В этой статье сейчас отсутствует уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которые привели к аварии или другой опасной ситуации с тяжелыми последствиями. Изменения должны это исправить.

Наказание за препятствование проверкам

Нардепы сегодня приняли в целом еще один законопроект, касающийся пожарной и техногенной безопасности, – № 3931. За него проголосовали 286 депутатов.

Проект закона предусматривает введение ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Так, Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей: “Создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок”.

Такое нарушение будет наказываться штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен).

За повторное нарушение в течение года предусмотрено наказание от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).