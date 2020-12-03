Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым ужесточается ответственность за похищение, подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона №3946 поддержали 264 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных “с усилением уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов”.

“Достаточно распространенным уголовным правонарушением является подделка паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, ведь это дает возможность, в частности, завладеть чужим имуществом, финансами, уклониться от имущественной ответственности, ответственности за совершение правонарушений, незаконно пересечь границу и тому подобное. Подделка документов, в частности тех, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, приобрело такой широкий размах, что работают даже виртуальные магазины по продаже поддельных документов”, – отмечается в записке.

Законопроектом №3946 вносится ряд изменений в Уголовный кодекс Украины. В частности, вводится новая статья 358-1, согласно которой:

1. Похищение, присвоение документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния предлагается наказывать арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

2. Использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины, свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния будет наказываться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

3. Подделка указанных документов, а также приобретение, сбыт или иная передача таких поддельных документов будет наказываться арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

4. Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

Согласно действующему законодательству, использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), либо арестом на срок до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 2 лет.