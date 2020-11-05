Верховная Рада сегодня на заседании предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ поддержали 254 нардепов.

Проект закона разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Документом предлагается внести изменения в закон “О предотвращении коррупции”, а также ряд взаимосогласованных изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Отмечается, что принятие закона обеспечит создание эффективной и защищенной системы получения, обработки и учета сообщений о коррупционных, связанных с коррупцией правонарушениях, а также других нарушения закона “О предотвращении коррупции”.