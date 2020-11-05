Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, документ поддержали 254 нардепов.
Проект закона разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.
Документом предлагается внести изменения в закон “О предотвращении коррупции”, а также ряд взаимосогласованных изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.
Отмечается, что принятие закона обеспечит создание эффективной и защищенной системы получения, обработки и учета сообщений о коррупционных, связанных с коррупцией правонарушениях, а также других нарушения закона “О предотвращении коррупции”.
- Ранее Верховная Рада сегодня во время заседания приняла за основу проект закона об основах государственной антикоррупционной политики Украины на 2020-2024 годы.