Верховная Рада сегодня на заседании поддержала за основу законопроект № 3509 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 274 народных депутата.

“Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 28 закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно предсказания возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие законопроекта приведет к положительному социально-экономическому эффекту для государства, в частности:

стимулирование дополнительного спроса на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 млн гривен;

повышение поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн гривен;

увеличение объема доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн гривен;

повышение инвестиционной способности дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн гривен.