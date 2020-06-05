Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ проголосовали 274 народных депутата.
“Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 28 закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно предсказания возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на такие меры по преодолению последствий пандемии как улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения”, – говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие законопроекта приведет к положительному социально-экономическому эффекту для государства, в частности:
- стимулирование дополнительного спроса на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 млн гривен;
- повышение поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн гривен;
- увеличение объема доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн гривен;
- повышение инвестиционной способности дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн гривен.
- Верховная Рада 13 апреля на внеочередном заседании поддержала за основу и в целом проект закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 3279-д. В частности, документом предусматривается сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен – с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.