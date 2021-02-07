Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.
Миллер путешествовал с бывшим президентом США и его семьей во Флориду после того, как Трамп покинул свой пост 20 января.
“Президент сказал, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что не находиться в социальных сетях и не подвергаться ненависти в их замкнутом мире, на самом деле, очень хорошо”, — говорит Миллер.
Он отметил, что впервые за многие годы видит Трампа по-настоящему расслабленным.
По его словам, изменения в поведении бывшего президента США видит и его жена Мелания.
“Она сказала, что ей это нравится, что он стал намного счастливее и теперь намного веселее проводит время”, – добавил Миллер.
- Напомним, 7 января, после штурма Капитолия социальные сети Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Тогда в администрации Twitter предупредили, что аккаунт Трампа будет навсегда заблокирован, если он продолжит нарушать политику Twitter об угрозах насилия и дезинформации о выборах. Когда срок блокировки истек, Трамп вернулся и продолжил нарушать правила сообщества, поэтому его аккаунт заблокировали.