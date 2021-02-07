Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент США без соцсетей чувствует себя намного лучше.

Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

Миллер путешествовал с бывшим президентом США и его семьей во Флориду после того, как Трамп покинул свой пост 20 января.

“Президент сказал, что чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что не находиться в социальных сетях и не подвергаться ненависти в их замкнутом мире, на самом деле, очень хорошо”, — говорит Миллер.

Он отметил, что впервые за многие годы видит Трампа по-настоящему расслабленным.

По его словам, изменения в поведении бывшего президента США видит и его жена Мелания.

“Она сказала, что ей это нравится, что он стал намного счастливее и теперь намного веселее проводит время”, – добавил Миллер.