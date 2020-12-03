Поскольку избранный президент Джо Байден делает борьбу с COVID-19 одной из своих главных задач, две центральные фигуры его переходной команды, вероятнее всего, станут ключевыми лицами в борьбе с эпидемией.

Об этом сообщает The Washington Post.

Одним из претендентов на роль координатора Байдена по коронавирусу, который играет важную роль в определении повестки дня и организации работы федеральных агентств, является Джефф Зиентс. Он – сопредседатель переходной группы Байдена, возглавлявший Национальный экономический совет при администрации Обамы. Еще один претендент – Вивек Мурти, сопредседатель консультативного совета переходного периода по COVID-19 и бывший генеральный хирург США.

Также на эту роль рассматривали губернатора Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм. Она считалась ведущим кандидатом, хотя и не участвовала в выборах. Тем не менее она пользуется решительной поддержкой латиноамериканских организаций и Латиноамериканской группы Конгресса США.

Издание пишет, что Байден движется целенаправленно и хочет быть уверенным в том, что он соберет компетентную, гармоничную команду для борьбы с коронавирусом.

Считается, что он выиграл немного времени, быстро сформировав свой консультативный совет по коронавирусу из 13 членов. Однако после того, как он объявил о своей команде по национальной безопасности и о своей экономической команде, стало усиливаться давление, чтобы раскрыть его лидерство в области здравоохранения. Несколько человек из окружения избранного президента заявили, что решения могут быть объявлены уже на следующей неделе.

Макс Скидмор, политолог из Университета Миссури в Канзас-Сити, изучавший президентское лидерство во время предыдущих пандемий, сказал, что выбор компетентной команды с опытом работы с кризисами в области общественного здравоохранения абсолютно необходим, учитывая серьезность последствий коронавируса.

Случаи COVID-19 и госпитализаций достигают рекордных уровней – в среду в стране впервые было зарегистрировано 200000 новых случаев инфицирования. Согласно данным The Washington Post, всего в США зарегистрировано почти 14 миллионов случаев заболевания, и по меньшей мере 272000 человек умерли.

Скидмор сказал, что Байден должен выбрать команду, способную как можно лучше координировать свою стратегию в правительстве.

“Я думаю, что назначение главного по коронавирусу было бы очень хорошей идеей”, – сказал он, отметив, что формирование единого национального подхода к общественному здравоохранению требует команды, но также требует координации команды.

“Мало того, что у нынешнего президента этого не было, он отказался еще и от ответственности перед 50 губернаторами штатов”, – сказал Скидмор.

Байден и его окружение безжалостно критикуют действия президента Трампа по борьбе с пандемией, и избранный президент намеревается предпринять более жесткие меры, чтобы попытаться уменьшить масштабы ущерба для американцев.

Команда Байдена намерена централизовать больше решений по эпидемической политике в Белом доме. Там подчеркнули, что они намерены сменить почтительный подход администрации Трампа к штатам на сильный федеральный контроль.

По словам людей, которые работали с Зиентсом и Мурти, у этих двух мужчин очень разные навыки. Команде Байдена нравятся управленческие способности Зиентса – он ранее управлял бизнесом, работал в администрации Обамы, а в последнее время исполнял обязанности директора Управления по управлению и бюджету, а также был главным экономическим советником.

Зиентс не имеет опыта в медицине или здравоохранении, но ему приписывают участие в координировании сайта HealthCare.gov., посвященного регистрации в страховании по Закону о доступном медицинском обслуживании.

Мурти, получивший образование в области внутренней медицины, также упоминался в связи с возможной ролью в Белом доме в качестве главного клинициста и общественного осведомителя о пандемии. Он был одним из первых сторонников Байдена, на которого тот полагался во время кампании, чтобы сформировать его позицию в отношении здравоохранения.

Ранее Мурти не руководил крупными организациями. Он создал группу по защите интересов врачей, выступавших за доступное здравоохранение во времена президента Обамы. Также он был вице-адмиралом службы общественного здравоохранения США и сосредоточил внимание на усилиях по преодолению опиоидного кризиса в стране. Сенат отложил его кандидатуру на должность генерального хирурга около года назад из-за его поддержки контроля над огнестрельным оружием.

Роль секретаря министерства здравоохранения и социальных служб также будет ключевой, поскольку в его состав входят агентства, имеющие решающее значение для установления контроля над пандемией.

Губернатор Нью-Мексико Лухан Гришэм считалась наиболее подходящим кандидатом на эту должность. Тем не менее источник, знакомый с событиями, сообщил, что она как минимум дважды публично отвергала идею о том, что она займет ключевую должность в сфере здравоохранения.

Во время виртуального круглого стола в среду с группой американцев, которые испытали экономические трудности во время пандемии, Байден назвал свой консультативный совет переходного периода ведущими врачами мира. Он сказал, что вакцинация скоро начнется, но подчеркнул, что доставка доз будет дорогой и сложной задачей, поскольку их должны будут одобрить федеральные регулирующие органы.