Об этом Порошенко написал на своей публичной странице в Facebook.
“Присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО – это шаг в правильном направлении, но он не обеспечивает интеграцию в Альянс”, – заявил он.
По словам Порошенко, важно, чтобы программа расширенного партнерства не отменяла стремление получить Программу действий по членству в НАТО.
“Поэтому призываю продолжать конституционно закрепленный курс на евроатлантическую интеграцию. Украина должна принадлежать не только к клубу “расширенных возможностей”, а и к семье Североатлантического альянса”, – подчеркнул он.
Государство-партнер по расширенным возможностям получает расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию и более широкий обмен информацией С НАТО. Теперь Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям в одном ряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.
План действий по членству в НАТО – программа по принятию новых членов в НАТО.
- Напомним, что Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.