Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что программа расширенного партнерства с НАТО не должна отвлечь от амбиций получения Плана действий по членству.

Об этом Порошенко написал на своей публичной странице в Facebook.

“Присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО – это шаг в правильном направлении, но он не обеспечивает интеграцию в Альянс”, – заявил он.

По словам Порошенко, важно, чтобы программа расширенного партнерства не отменяла стремление получить Программу действий по членству в НАТО.

“Поэтому призываю продолжать конституционно закрепленный курс на евроатлантическую интеграцию. Украина должна принадлежать не только к клубу “расширенных возможностей”, а и к семье Североатлантического альянса”, – подчеркнул он.

Государство-партнер по расширенным возможностям получает расширенный доступ к программам и учениям по взаимодействию и более широкий обмен информацией С НАТО. Теперь Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям в одном ряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

План действий по членству в НАТО – программа по принятию новых членов в НАТО.