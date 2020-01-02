Согласно новому опросу Hill-HarrisX, опубликованному в среду, расследование импичмента под руководством демократов в отношении президента Дональда Трампа возглавляет список самых важных событий 2019 года.

Об этом сообщает издание The Hill.

В ходе опроса 37 % зарегистрированных избирателей назвали расследование отношений Трампа с Украиной самой важной политической новостью года из восьми возможных.

Ситуация на границе США и Мексики стала второй по популярности новостью – 15 %.

Еще 13 % назвали спецрасследование Роберта Мюллера относительно влияния России на кампанию Трампа на выборах 2016 года.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.