Об этом сообщает издание The Hill.
В ходе опроса 37 % зарегистрированных избирателей назвали расследование отношений Трампа с Украиной самой важной политической новостью года из восьми возможных.
Ситуация на границе США и Мексики стала второй по популярности новостью – 15 %.
Еще 13 % назвали спецрасследование Роберта Мюллера относительно влияния России на кампанию Трампа на выборах 2016 года.
25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.
Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.
Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
- Напомним, 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.