Народный депутат от фракции "Слуги народа" Егор Чернев рассказал, как депутаты сорвали комитет, где должны были рассматривать "антиколомойский" закон.

Об этом Чернев сообщает на своей странице в Facebook.

“Рассмотрение закона о банках в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заблокировано. Кворума нет”, – написал он.

Также депутат уточнил, что заседание было перенесено на 13:00.

При этом Чернев написал список депутатов, которые не пришли на заседание комитета: Абрамович И.О. (ОПЗЖ) Холодов А. И. (СН) Палица И. П. (За майбутне) Николаенко А. И. (Батькивщина) Репина Е. А. (СН) Герега О. В. (За майбутне) Леонов О. О. (СН) Устенко О. О. (СН) Володина Д. А. (СН) Козак Т. Р. (ОПЗЖ) Кулинич О. И. (Довира) Ляшенко А. О. (СН) Солод Ю. В. (ОПЗЖ) Южанина Н.П. (ЕС) Васильченко Г. И. (Голос).

Также депутат Чернев подтвердил #Буквам, что на заседании комитета должен был быть рассмотрен закон о банках (“антиколомойский” закон) для выполнения требований МВФ.