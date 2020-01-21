Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что если бы парламентарии работали без нарушений регламента, то не удалось бы принять четверть законов.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Разумков считает несоблюдение сроков для ознакомления нардепов с текстами законопроектов (предусмотрено 10 дней, – ред.), незначительным нарушением регламента. По его словам, есть некоторые законодательные инициативы, которые можно прочитать быстро.

“Действительно, согласно регламенту, правки, таблицы должны раздаваться за десять дней. Но, согласно этой логике, мы не приняли б и четверти того, что было бы принято. И знаете, при всем уважении к регламенту … есть законопроекты, которые имеют большую кипу бумаг и надо их изучить – это одна ситуация. Здесь я могу согласиться. Есть законопроекты, где три правки. И откладывать закон о, например, вопросах улучшения жизни наших военнослужащих на три недели, потому что … Ну можно прочитать законопроект, где три правки. С точки зрения регламента, это можно отнести к нарушениям. А с точки зрения человеческой логики – это будет неуважение, к, например, той же армии”, – сказал спикер.

Также Разумков подчеркнул, что с начала работы Парламент ни разу не голосовал дважды за один законопроект, нарушая регламент. Кроме этого, правки и предложения не вносили в проекты законов “с голоса”.

В перспективе депутаты собираются работать над изменениями в регламент.