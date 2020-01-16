Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 2745 поддержали 305 нардепов.

Согласно документу, пленарные заседания третьей сессии Верховной Рады девятого созыва начнутся 4 февраля, а завершатся – 17 июля 2020 года.

В проекте календарного плана предусмотрено:

– для пленарных заседаний Верховной Рады – 12 недель;

– для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) – 7 недель;

– для работы народных депутатов Украины с избирателями – 5 недель;

– для проведения часа вопросов к Правительству – 12 часов.

При подготовке календарного плана были учтены праздничные и нерабочие дни, а также дни религиозных праздников. Кроме того, учтен план проведения очередных сессий ПАСЕ, которые пройдут с 20 по 24 апреля и с 22 по 26 июня 2020 года.

Стоит отметить, что завтра должна закончиться вторая сессия девятого созыва Верховной Рады.