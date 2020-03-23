Об этом Разумков заявил в эфире канала “Украина”.
“Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах”, – сказал Разумков.
Он добавил, что Рада не ушла на карантин, а продолжает работу в комитетах.
Председатель ВР отметил, что сейчас парламент ожидает от Правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.
По его словам, количество людей, которые посещают Парламент, уменьшилось, но он продолжает исполнять свои функции.
- Ранее Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.