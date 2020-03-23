Об этом Разумков заявил в эфире канала “Украина”.

“Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах”, – сказал Разумков.

Он добавил, что Рада не ушла на карантин, а продолжает работу в комитетах.

Председатель ВР отметил, что сейчас парламент ожидает от Правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.

“Мы действительно работаем над законопроектами, готовим их к внеочередному заседанию. Так же мы ждем от правительства и координационного совета (по вопросам распространения коронавируса – ред.) законопроектов, которые необходимы для рассмотрения. Рада будет готова рассмотреть их в кратчайшее время”, – отметил Разумков.

По его словам, количество людей, которые посещают Парламент, уменьшилось, но он продолжает исполнять свои функции.

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