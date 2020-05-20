Разведение на линии фронта, на дополнительных трех участках, было договорено во время последней встречи в нормандской формате, не проводилось.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время пресс конференции, передает корреспондент Букв#.

“Что касается участков разведения – никакие участка не разводились, потому что не было встреч в Минске. Прежде всего, мы перезагрузили Минскую группу и все это видят”, – сказал Зеленский.

Зеленский заверил, что вопрос возвращения украинских территорий остается под пристальным вниманием, однако из-за эпидемии встречи ни в каком формате не происходили.

Напомним, во время последней встречи в нормандской формате, стороны договорились об очередном разведения войск на линии разграничения. Участки должны были определить на встрече Минской группы.

До этого, 30 июня 2019 состоялось разведения на самой спокойной участке – в Станице Луганской. 29 октября силы отошли с позиций в Золотом.