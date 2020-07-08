Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.
По словам Ляшко, моделирование Киевской школы экономики показывает, что в среднем коронавирус диагностируют у 35% больных. Таким образом реальное количество больных может превышать 150 тысяч.
На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром вспышки коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.
“Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов”, – подчеркнул он.
Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.
“Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы”, – добавил он.
- По состоянию на утро 7 июля в Украине зафиксировано 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.