Главный санитарный врач и заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко заявил, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч.

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

По словам Ляшко, моделирование Киевской школы экономики показывает, что в среднем коронавирус диагностируют у 35% больных. Таким образом реальное количество больных может превышать 150 тысяч.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром вспышки коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.

“Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов”, – подчеркнул он.

Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

“Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы”, – добавил он.