2 февраля спикер парламента Дмитрий Разумков торжественно открыл пятую сессию Верховной Рады. Это событие депутаты "Оппозиционной платформы — За життя" отпраздновали с размахом.

Соответствующая переписка депутатов попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

В кадре можно увидеть сообщение руководителя партии “ОПЗЖ” Вадима Рабиновича, который информирует, что в его кормче состоится праздничный обед.

Вероятно, речь идет о корчме “У Рабиновича”, расположенной в закрытом еврейском поселении Анатевка в 30 км от Киева.

Нардеп информирует коллег, в меню будут ребрышки молочного ягненка на гриле, куриное филе “в соусе челендрон (вероятно, имеется в виду чилиндрон — ред.) от лучшего итальянского повара Киева”.

“Конечно, сардельки и овощи. Напитки все”, — подытоживает Рабинович.