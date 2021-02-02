Соответствующая переписка депутатов попала в объектив фотокорреспондента #Букв.
В кадре можно увидеть сообщение руководителя партии “ОПЗЖ” Вадима Рабиновича, который информирует, что в его кормче состоится праздничный обед.
Вероятно, речь идет о корчме “У Рабиновича”, расположенной в закрытом еврейском поселении Анатевка в 30 км от Киева.
Нардеп информирует коллег, в меню будут ребрышки молочного ягненка на гриле, куриное филе “в соусе челендрон (вероятно, имеется в виду чилиндрон — ред.) от лучшего итальянского повара Киева”.
“Конечно, сардельки и овощи. Напитки все”, — подытоживает Рабинович.
- О том, как проходило торжественное открытие пятой сессии парламента — в фоторепортаже #Букв.