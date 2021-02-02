Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У залі ВР зареєструвалися 219 нардепів (з 422).

“П’яту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання оголошую відкритою”, – оголосив Разумков.

Після цього в сесійній залі прозвучав Державний Гімн України.

На церемонії відкриття сесії були присутні: прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени Уряду; керівники центральних органів виконавчої влади; керівники судової гілки; предстоятелі церков і релігійних організацій України; голови дипломатичних представництв іноземних держав, інші офіційні особи; представники ЗМІ.

Варто зазначити, що Денис Шмигаль на церемонію відкриття запізнився.

Перед присутніми виступив спікер Дмитро Разумков, який визначив чотири принципи, з урахуванням яких повинна відбуватися робота ВР:

1. Тарифна політика.

Разумков наголосив, що проблема тарифів ще не вирішена. “І ми повинні зробити все, в тому числі на законодавчому рівні, щоб захистити найменш захищені і вразливі верстви населення”, – зазначив він.

2. Питання, пов’язані з розвитком промисловості.

“Промисловість дасть можливість залучити інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні, створити умови, щоб збільшилася кількість робочих місць, надходження податків”, – заявив Разумков.

3. Реформа судової системи. За словами спікера ВР, слід забезпечити “вільний, єдиний доступ до судів всіх громадян, незалежно від того, депутат ти, міністр або просто громадянин у маленькому місті, селі нашої держави”.

4. “Створити належні умови” для громадян України.