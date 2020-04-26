#Буквы собрали всю историю скандала.

Так, 24 апреля в прямом эфире издания Peopletalk телеведущая заявила, что в насилии есть вина жертвы: “Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: “Боже, мой муж меня бьет”. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?” – высказалась Регина.

Слова телеведущей вызвали большой резонанс в соцсетях.

После выхода этого интервью главный редактор журнала Glamour Russia вышла в прямой эфир с Региной Тодоренко, чтобы еще раз обсудить позицию телеведущей относительно темы домашнего насилия. После эфира Регина в своем Instagram опубликовала с извинениями. Она признала свои ошибки.



Стоит отметить, что подписчики журнала Glamour попросили лишить телеведущую звания “Женщина года”, которое она получила в 2019 году. Редакция согласилась на такой шаг.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Glamour_Russia (@glamour_russia) 25 Кві 2020 р. о 6:36 PDT

Регина Тодоренко опубликовала еще один пост с извинениями.

Пользователи Instagram также заметили, что телеведущая “лайкнула” под публикацией своего друга, который назвал набросившихся на Тодоренко женщин “недо**аханными”, а мужчин, вставших на защиту жертв насилия – “несостоявшимися”.

Супруг Регины – Влад Топалов – стал на сторону жены: “Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!”.

И даже в комментариях продолжал ее защищать.