#Буквы собрали всю историю скандала.
Так, 24 апреля в прямом эфире издания Peopletalk телеведущая заявила, что в насилии есть вина жертвы: “Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: “Боже, мой муж меня бьет”. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?” – высказалась Регина.
Слова телеведущей вызвали большой резонанс в соцсетях.
После выхода этого интервью главный редактор журнала Glamour Russia вышла в прямой эфир с Региной Тодоренко, чтобы еще раз обсудить позицию телеведущей относительно темы домашнего насилия. После эфира Регина в своем Instagram опубликовала с извинениями. Она признала свои ошибки.
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Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение🙏🏻 #регинатодоренко #домашнеенасилие ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ ВАШИ ОТКРОВЕНИЯ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ДОРОГИЕ МОИ, закрываю комментарии, чтобы не накалять ситуацию между вами. Вижу, что между собой многие начинают скандалить, оскорблять и унижать друг друга, поэтому прошу писать ваши истории мне лично в Директ.
Стоит отметить, что подписчики журнала Glamour попросили лишить телеведущую звания “Женщина года”, которое она получила в 2019 году. Редакция согласилась на такой шаг.
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Регина Тодоренко опубликовала еще один пост с извинениями.
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Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное – выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю.
Пользователи Instagram также заметили, что телеведущая “лайкнула” под публикацией своего друга, который назвал набросившихся на Тодоренко женщин “недо**аханными”, а мужчин, вставших на защиту жертв насилия – “несостоявшимися”.
Супруг Регины – Влад Топалов – стал на сторону жены: “Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!”.
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Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью.Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!Не важно, правы вы или нет…. мы можем ошибаться,но я всегда буду за вас горой!А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности,ораторы,гении,изобретатели,ученые,профессора,лингвисты,академики,создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне.Оставьте хрупкую девочку в покое.она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые!🤣🤦🏻♂️ С Праздником вас всех всё равно. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я , в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью – даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты😉 Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас))))) Всего доброго))) и прекрасно вам дня!!!
И даже в комментариях продолжал ее защищать.
- Ранее украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему не отказалась от российской премии ТЭФИ, которую получала вместе с кремлевской пропагандисткой Скабеевой.
- Также Регина Тодоренко считает, что для прекращения военного конфликта на Донбассе необходимо провести разоружение сторон.