Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Руководство таллинского аэропорта заявило, что полеты прекратили 6 июля и не возобновят как минимум до 28 июля, когда эстонское министерство снова рассмотрит вопрос.
Коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ также отметил, что рейсы, которыми в основном пользовались украинские рабочие, оказались довольно популярными.
В частности, приостановлены рейсы:
- Киев-Таллинн;
- Львов-Таллинн;
- Харьков-Таллинн.
Тем не менее, на данный момент на сайте Wizz Air ближайший доступный билет на рейс Киев-Таллин – 15 июля.
- Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp запустила онлайн-регистрацию на рейсы.