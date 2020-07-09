Эстонское министерство экономики и коммуникаций направило предписание лоукостеру Wizz Air с тем, чтобы приостановить рейсы между Таллином и Киевом как минимум до конца июля из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Руководство таллинского аэропорта заявило, что полеты прекратили 6 июля и не возобновят как минимум до 28 июля, когда эстонское министерство снова рассмотрит вопрос.

Коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ также отметил, что рейсы, которыми в основном пользовались украинские рабочие, оказались довольно популярными.

В частности, приостановлены рейсы:

Киев-Таллинн;

Львов-Таллинн;

Харьков-Таллинн.

Тем не менее, на данный момент на сайте Wizz Air ближайший доступный билет на рейс Киев-Таллин – 15 июля.