Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Руководство таллинского аэропорта заявило, что полеты прекратили 6 июля и не возобновят как минимум до 28 июля, когда эстонское министерство снова рассмотрит вопрос.

Коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ также отметил, что рейсы, которыми в основном пользовались украинские рабочие, оказались довольно популярными.

В частности, приостановлены рейсы:

  • Киев-Таллинн;
  • Львов-Таллинн;
  • Харьков-Таллинн.

Тем не менее, на данный момент на сайте Wizz Air ближайший доступный билет на рейс Киев-Таллин – 15 июля.

  • Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp запустила онлайн-регистрацию на рейсы.