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Рекордный год для миллиардеров: Forbes назвал самых богатых людей мира

Журнал Forbes опубликовал 35-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. Кроме того, издание назвало 2020 год рекордным для богачей.

Вторник, 6 апреля 2021, 19:19

Обновленный рейтинг появился на сайте журнала.

Пятерка лидеров

  1. Джефф Безос. Основатель Amazon четвертый год подряд занимает первое место в списке богачей. Состояние бизнесмена оценивается в 177 млрд долларов, в прошлогоднем рейтинге этот показатель достигал 113 млрд долларов.

  2. Илон Маск. Основатель Tesla и SpaceX заработал на 126, 4 млрд долларов больше чем год назад. Его состояние сегодня оценивают в 151 млрд долларов. Успех Маска связывают с ростом акций Tesla на 705%.

  3. Бернар Арно. Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) обладает 150 млрд долларов. Интересно, что за год Арно вдвое удвоил свое состояние.

  4. Билл Гейтс. Соучредитель Microsoft владеет 124 млрд долларов.

  5. Марк Цукерберг. Основатель Facebook замкнул пятерку самых богатых людей мира. У него 97 млрд долларов.

Рекордный год

Forbes констатировал, что количество миллиардеров в ежегодном списке выросло до 2755. Отметим, что это на 660 больше, чем год назад. Это беспрецедентное количество богачей планеты.

Несмотря на сокрушительный удар пандемии, аналитики зафиксировали прирост богатства на 5 трлн долларов. Всего богатейшие люди мира обладают 13,1 трлн долларов.

География богатства

Несколько лет подряд США сохраняют статус страны с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. Сейчас в США 724 миллиардеры. За год их состояние выросло на 1,5 трлн долларов. В целом они обладают 4,4 трлн долларов.

В Китае стремительно увеличивается количество богачей. В частности, сейчас в стране живет 698 миллиардеров. Из них 71 бизнесмен из Гонконга, 1 – из Макао. Китайские богачи владеют 2,5 трлн долларов. За год они разбогатели на 1,3 трлн долларов.

Тройку лидеров замкнула Индия – 140 миллиардеров. Их состояние оценивается в 596 млрд долларов.

Украинские миллиардеры

Самым богатым украинцем Forbes назвал Рината Ахметова. Бизнесмен занял 327 место. Его состояние оценили в 7,6 млрд долларов. Интересно, что год назад Ахметов был на 875 позиции.

Бизнесмен Виктор Пинчук поднялся с 1613 места на 1249-е. Он обладает состоянием на 2,5 млрд долларов.

На 1362 позиции рейтинга Forbes оказался Константин Жеваго – 2,3 млрд долларов.

В то же время 1750 место занял Игорь Коломойский – 1,8 млрд долларов. Интересно, что в прошлом году олигарх занял 1990 место.

Геннадий Боголюбов с 1,7 млрд долларов опустился с 1730 места на 1833 место.

Также в рейтинге богачей оказался Петр Порошенко. Он занял 1931 место с 1,7 млрд долларов.

Вадим Новинский по данным Forbes обладает состоянием в 1,4 млрд долларов. Поэтому он занял 2141 место.

Теги: Бернар Арно, Джефф Безос, Марк Цукенберг, найбагатші люди, Игорь Коломойский, Илон Маск, Ринат Ахметов, Forbes

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