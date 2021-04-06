Рекордный год для миллиардеров: Forbes назвал самых богатых людей мира

Обновленный рейтинг появился на сайте журнала.
Пятерка лидеров
- Джефф Безос. Основатель Amazon четвертый год подряд занимает первое место в списке богачей. Состояние бизнесмена оценивается в 177 млрд долларов, в прошлогоднем рейтинге этот показатель достигал 113 млрд долларов.
- Илон Маск. Основатель Tesla и SpaceX заработал на 126, 4 млрд долларов больше чем год назад. Его состояние сегодня оценивают в 151 млрд долларов. Успех Маска связывают с ростом акций Tesla на 705%.
- Бернар Арно. Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) обладает 150 млрд долларов. Интересно, что за год Арно вдвое удвоил свое состояние.
- Билл Гейтс. Соучредитель Microsoft владеет 124 млрд долларов.
- Марк Цукерберг. Основатель Facebook замкнул пятерку самых богатых людей мира. У него 97 млрд долларов.
Рекордный год
Forbes констатировал, что количество миллиардеров в ежегодном списке выросло до 2755. Отметим, что это на 660 больше, чем год назад. Это беспрецедентное количество богачей планеты.
Несмотря на сокрушительный удар пандемии, аналитики зафиксировали прирост богатства на 5 трлн долларов. Всего богатейшие люди мира обладают 13,1 трлн долларов.
География богатства
Несколько лет подряд США сохраняют статус страны с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. Сейчас в США 724 миллиардеры. За год их состояние выросло на 1,5 трлн долларов. В целом они обладают 4,4 трлн долларов.
В Китае стремительно увеличивается количество богачей. В частности, сейчас в стране живет 698 миллиардеров. Из них 71 бизнесмен из Гонконга, 1 – из Макао. Китайские богачи владеют 2,5 трлн долларов. За год они разбогатели на 1,3 трлн долларов.
Тройку лидеров замкнула Индия – 140 миллиардеров. Их состояние оценивается в 596 млрд долларов.
Украинские миллиардеры
Самым богатым украинцем Forbes назвал Рината Ахметова. Бизнесмен занял 327 место. Его состояние оценили в 7,6 млрд долларов. Интересно, что год назад Ахметов был на 875 позиции.
Бизнесмен Виктор Пинчук поднялся с 1613 места на 1249-е. Он обладает состоянием на 2,5 млрд долларов.
На 1362 позиции рейтинга Forbes оказался Константин Жеваго – 2,3 млрд долларов.
В то же время 1750 место занял Игорь Коломойский – 1,8 млрд долларов. Интересно, что в прошлом году олигарх занял 1990 место.
Геннадий Боголюбов с 1,7 млрд долларов опустился с 1730 места на 1833 место.
Также в рейтинге богачей оказался Петр Порошенко. Он занял 1931 место с 1,7 млрд долларов.
Вадим Новинский по данным Forbes обладает состоянием в 1,4 млрд долларов. Поэтому он занял 2141 место.
- Напомним, состояние кума Владимира Путина, бизнесмена и главы политсовета партии “ОПЗЖ” Виктора Медведчука выросло в 21,5 раза за время президентства Владимира Зеленского.