Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно обнародованному в воскресенье сообщению, попасть на Набережно-Рыбальскую с просп. С.Бандеры можно по следующей схеме: ул.Бандеры – ул.Плавьюка – ул. Набережно-Рыбацкая; ул.Бандеры – съезд на просп. Героев Сталинграда в сторону Оболони – выезд на ул.Бандеры в сторону ст.м. “Почайна” – съезд на ул.Набережно-Рыбальскую.

Схема временного заезда на Северный мост с проспекта Героев Сталинграда: ул.Героев Сталинграда – ул.Плавьюка – ул.Бандеры – Северный мост.

Борщаговский путепровод перекрыт в направлении Кольцевой дороги. Зато проезд в сторону центра открыт всем 3-м полосами.

“Схема для жителей, работников и лиц, обслуживающих дома 42 – 48 на проспекте Л.Гузара. Движение парной стороной проспекта Л.Гузара от бульвара В.Гавела в сторону Борщаговского путепровода временно организовано в два направления. Таким образом, все, кто живет, работает или обслуживает этот квартал, смогут подъехать к домам”, – говорится в сообщении.