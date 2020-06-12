Об этом идет речь в докладе “Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам”.
Соответствующий доклад был подготовлен Республиканским исследовательским комитетом (Republican Study Committee (RSC). Это закрытое собрание консервативных членов Республиканской партии в Палате представителей США, крупнейшая идеологическая группа в Конгрессе текущего созыва. Предложения, обнародованные в докладе, носят рекомендательный характер и не являют законопроектами.
Среди прочего, RSC предлагает Конгрессу США ввести санкции против “российских пропагандистских лидеров и тех, кто вредит партнерам США из бывшего Советского Союза”.
“Санкции против России должны быть распространены на лидеров ее дезинформационных кампаний. […] Меры, предложенные в отношении Китая, также могут быть использованы в отношении российских пропагандистских лидеров и российских доверенных лиц в других странах, действующих от имени [президента РФ Владимира] Путина. […] Нынешние санкции не в достаточной степени направлены на иностранных приятелей Путина, которые подрывают суверенитет бывших советских республик”, — считают авторы доклада.
Так республиканцы предлагают ввести санкции против украинского политика, кума президента РФ Владимира Путина, председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука.
“Виктор Медведчук — пророссийский олигарх и доверенное лицо в Украине, который использовал свою медиаимперию для активного содействия усилиям России по распространению вредной дезинформации внутри страны”, — заявили авторы доклада, ссылаясь на статью аналитической платформы VoxUkraine “Как Виктор Медведчук использует свои карманные СМИ”.
Помимо этого, предлагается ввести санкции в отношении грузинского олигарха Бидзина Иванишвили, который “является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России”.
Также RSC предлагает поручить Государственному департаменту подготовить доклад о связанных с Кремлем олигархах, которые финансируют российскую военную агрессию.
“Такой отчет был бы полезен Конгрессу для определения необходимости будущих санкций и не позволил бы отдельным лицам и организациям работать с Кремлем”, — отметили в докладе.
Напомним, накануне “Схемы: коррупция в деталях” выяснили, что Оксана Марченко, телеведущая и супруга председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука, является совладелицей телеканалов “1+1” и “2+2”.
В 2019 году бывший народный депутат Украины Тарас Козак (фракция “Оппозиционный блок”), владелец телеканалов “112 Украина” и NewsOne, стал владельцем телеканала ZIK и создал медиахолдинг “Новости”.
Козак является соратником главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За життя” Виктора Медведчука. Однако Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не смог доказать связи кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука с покупкой телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK.
- Летом прошлого года телеканала NewsOne намеревался провести телемост с российским пропагандистским телеканалом “Россия-24”, в связи с чем Генеральная прокуратура Украины открыла производство.
- 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne. Такое решение было принято из-за систематического разжигания вражды в эфире. Разжигание вражды было обнаружено, в том числе, в высказываниях представителей “Оппозиционной платформы – За життя” Виктора Медведчука, Юрия Бойко в ходе трансляции съезда партии 11 июня. В частности, они называли фашистами представителей предыдущей власти и их сторонников, а также тех, кто выходил на митинги против NewsOne.