Об этом идет речь в докладе “Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам”.

Соответствующий доклад был подготовлен Республиканским исследовательским комитетом (Republican Study Committee (RSC). Это закрытое собрание консервативных членов Республиканской партии в Палате представителей США, крупнейшая идеологическая группа в Конгрессе текущего созыва. Предложения, обнародованные в докладе, носят рекомендательный характер и не являют законопроектами.

Среди прочего, RSC предлагает Конгрессу США ввести санкции против “российских пропагандистских лидеров и тех, кто вредит партнерам США из бывшего Советского Союза”.

“Санкции против России должны быть распространены на лидеров ее дезинформационных кампаний. […] Меры, предложенные в отношении Китая, также могут быть использованы в отношении российских пропагандистских лидеров и российских доверенных лиц в других странах, действующих от имени [президента РФ Владимира] Путина. […] Нынешние санкции не в достаточной степени направлены на иностранных приятелей Путина, которые подрывают суверенитет бывших советских республик”, — считают авторы доклада.

Так республиканцы предлагают ввести санкции против украинского политика, кума президента РФ Владимира Путина, председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука.

“Виктор Медведчук — пророссийский олигарх и доверенное лицо в Украине, который использовал свою медиаимперию для активного содействия усилиям России по распространению вредной дезинформации внутри страны”, — заявили авторы доклада, ссылаясь на статью аналитической платформы VoxUkraine “Как Виктор Медведчук использует свои карманные СМИ”.

Помимо этого, предлагается ввести санкции в отношении грузинского олигарха Бидзина Иванишвили, который “является близким союзником Путина и участвует в дестабилизации Грузии от имени России”.