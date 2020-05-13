Губернатор Одесской области Максим Куцый после вопроса журналистки по поводу закупки машин скорой помощи попытался выгнать ее и оператора при помощи национальных гвардейцев.

Видео опубликовало одесское издание “Думская”.

“Можете остановить запись? Я запрещаю вам снимать меня. Удалите, пожалуйста, эту запись. Вы задаете провокационные вопросы. Остановите, пожалуйста, запись. Я сейчас вызову Национальную гвардию”, – сказал Куцый.

Журналистка попыталась выяснить, что не так и пояснила, что у нее есть редакционное задание.

В ответ на это губернатор вызвал Национальную гвардию. “Я не понимаю, зачем вы задаете провокационные вопросы?” – сказал он.

Когда пришли нацгвардейцы, губернатор заявил, что журналисты его неправомерно снимают.

“Вы знаете, где вы находитесь? Это режимный объект. Кабинет – это режимный объект. Я не даю согласие на съемку в режимном кабинете”, – сказал губернатор и при этом пытался препятствовать видеосъемке. Журналистка попросила Максима Куцого не заниматься провокацией.

Издание отмечает, что интервью у губернатора брали журналисты “1+1”.