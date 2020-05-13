Видео опубликовало одесское издание “Думская”.
“Можете остановить запись? Я запрещаю вам снимать меня. Удалите, пожалуйста, эту запись. Вы задаете провокационные вопросы. Остановите, пожалуйста, запись. Я сейчас вызову Национальную гвардию”, – сказал Куцый.
Журналистка попыталась выяснить, что не так и пояснила, что у нее есть редакционное задание.
В ответ на это губернатор вызвал Национальную гвардию. “Я не понимаю, зачем вы задаете провокационные вопросы?” – сказал он.
Когда пришли нацгвардейцы, губернатор заявил, что журналисты его неправомерно снимают.
“Вы знаете, где вы находитесь? Это режимный объект. Кабинет – это режимный объект. Я не даю согласие на съемку в режимном кабинете”, – сказал губернатор и при этом пытался препятствовать видеосъемке. Журналистка попросила Максима Куцого не заниматься провокацией.
Издание отмечает, что интервью у губернатора брали журналисты “1+1”.
- Ранее сообщалось, что заместителя главы Одесской облгосадминистрации Виталия Свичинского уволили из-за задержки выплат надбавок медицинским работникам.