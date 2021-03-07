Россия и Беларусь анонсировали два совместных военных учения в марте. Одно — на территории РФ, второе — в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны.

“Первое в 2021 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне “Поливно” в Ульяновской области. Учение будет посвящено миротворческой тематике”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Вооруженных сил РФ, а от белорусской стороны – более 80 военнослужащих Сил специальных операций.

Также параллельно в Беларуси с 15 по 27 марта на полигоне “Осиповичский” в Минской области пройдет второе совместное белорусско-российское тактическое учение.

“После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью”, – сообщили в российском ведомстве.

От РФ в учениях примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Республики Беларусь более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.