Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает проект украинской службы “Радіо Свобода” Крым.Реалии.
По его словам, военное руководство РФ завозило на территорию Крыма отремонтированную технику – чаше всего скрытно.
“Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могло начать более широкомасштабные действия против нашего государства”, – говорит Скибицкий.
Военные эксперты напоминают, что именно в 2010 году, во время президентства в Украине Виктора Януковича, была переписана военная доктрина, согласно которой “Россия уже не угрожает Украине”.
Бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС Украины генерал-майор Виктор Назаров убежден, что именно тогда и начались “разрушительные процессы для ВСУ”.
Также 21 апреля 2010 года Украина и Россия (президентом тогда был Дмитрий Медведев) ратифицировали Харьковские соглашения, которые продлили российское военное присутствие в Крыму. Украина при этом получила скидку на газ 30%.
Ряд украинских и западных экспертов считают, что Харьковские соглашения помогли России аннексировать Крым в 2014 году.
- Ранее в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины заявили, что фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала оккупации полуострова Российской Федерацией.