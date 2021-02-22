После подписания с Украиной Харьковских соглашений в апреле 2010 года, Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма и усиливать свои военные группировки.

Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает проект украинской службы “Радіо Свобода” Крым.Реалии.

По его словам, военное руководство РФ завозило на территорию Крыма отремонтированную технику – чаше всего скрытно.

“Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могло начать более широкомасштабные действия против нашего государства”, – говорит Скибицкий.

Военные эксперты напоминают, что именно в 2010 году, во время президентства в Украине Виктора Януковича, была переписана военная доктрина, согласно которой “Россия уже не угрожает Украине”.

Бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС Украины генерал-майор Виктор Назаров убежден, что именно тогда и начались “разрушительные процессы для ВСУ”.

Также 21 апреля 2010 года Украина и Россия (президентом тогда был Дмитрий Медведев) ратифицировали Харьковские соглашения, которые продлили российское военное присутствие в Крыму. Украина при этом получила скидку на газ 30%.

Ряд украинских и западных экспертов считают, что Харьковские соглашения помогли России аннексировать Крым в 2014 году.